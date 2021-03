Serie A | le probabili formazioni degli anticipi della 26 ma giornata

(Di sabato 6 marzo 2021) Si apre il sipario sulla 26.madiA: tutte le ultime con le. Big-match tra Juve-Lazio in serataA. Superato da neanche 48 ore il turno infrasettimanale, il campionato arriva allanumero 26stagione 2020/21: si parte con tredel sabato, per proseguire con il turno domenicale ed arrivare alla chiusura con il Monday Night tra Inter-Atalanta. SPEZIA-BENEVENTO Vera e propria sfida salvezza tra le due neopromosse: stessi punti in classifica (25) ed entrambe con lo spettro del Cagliari (distante 4 punti) che incombe da dietro. I sanniti sono in caduta libera (9 partite senza vincere) mentre i liguri non vivono un grandissimo ...

Advertising

DiMarzio : #JuveLazio, le probabili scelte di #Pirlo - DiMarzio : #SerieA | Tutte le probabili formazioni di questa giornata - sportli26181512 : Serie A, probabili formazioni: Romagnoli ancora in panchina, scalpita El Shaarawy e torna Osimhen: Oggi torna in ca… - salvione : Probabili formazioni Inter-Atalanta: aggiornamenti - salvione : Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari: aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

Lazio Tutte le notizie sulla squadra...vederla in tv e streaming Il match tra Udinese e Sassuolo andrà in scena alla Dacia Arena alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta esclusiva su Sky SportA e Sky Sport canale 251. Le...Roma-Genoa è l’anticipo delle 12.30 della 26esima giornata di Serie A. I giallorossi oltre a Dzeko e allo squalificato Kumbulla hanno perso anche Veretout per infortunio. In attacco Borja Mayoral unic ...Dayane Mello è stata ospite a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 6 marzo 2021 su Canale 5. Intervistata da Silvia Toffanin, la modella brasiliana ha parlato del suo lungo percorso all'in ...