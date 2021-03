Serie A | Juventus - Lazio 3 - 1 Risultati e classifica

(Di sabato 6 marzo 2021) Rimontae tre punti fondamentali per rimanere in corsa per lo scudetto. La squadra di Pirlo batte lae torna a - 7 dall'Inter capolista. Dopo il gol di Correa, i bianconeri hanno ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! ?????????????????????? verso l’obiettivo, tutti insieme! FORZA, RAGAZZI, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH… - SkySport : JUVENTUS-LAZIO 3-1 Risultato finale ? ? #Correa (14’) ? #Rabiot (39’) ? #Morata (57’) ? rig. #Morata (60’) ? SERIE… - OptaPaolo : 5 - La Juventus ha subito cinque gol nei primi 15 minuti in questo campionato, in tutta la scorsa Serie A furono du… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - Gazzetta_it : La #Juve di rimonta sulla #Lazio: #Morata mattatore. E ora tocca al #Porto #juvelazio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus

22.38 AnticipoA,- Lazio 3 - 1 Con una super rimonta,la Juve batte 3 - 1 la Lazio nell'anticipo del 26° turno. Primo tempo scintillante allo Stadium. Parte bene la Lazio che al 14' passa: errore di ...Al 57' colpisce ancora lae lo fa con Morata, bravissimo nel concludere alla perfezione un contropiede perfetto nato da un'altra bella giocata di Chiesa. Passano giusto un paio di minuti e ...(ANSA) - TORINO, 06 MAR - La Juventus ha battuto la Lazio per 3-1 (1-1) in uno degli anticipi di oggi della 26/a giornata di Serie A, giocato all'Allianz Stadium. Queste le reti: nel pt 14' Correa, 38 ...Buoni ritmi. 1'pt Partita iniziata, primo pallone della Juventus. Squadre in campo, parte l'inno della Serie A e subito dopo abbraccio tra Pirlo e Inzaghi. Tutto pronto all'Allianz Stadium per ...