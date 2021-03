Serie A, Inter-Atalanta: data, orario e diretta TV (Di sabato 6 marzo 2021) Inter-Atalanta: diretta TV e streaming Non c’è tempo per il riposo per la Serie A che dopo il turno infrasettimanale è pronta a tornare in campo nella ventiseiesima giornata. A chiudere il programma di giornata sarà la sfida del Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Atalanta in programma per lunedì 8 marzo con calcio di inizio alle ore 20e45: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Dove vedere Inter-Atalanta: diretta TV e streaming La partita tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A canale 202 a partire dalle 20:45, su Sky ... Leggi su intermagazine (Di sabato 6 marzo 2021)TV e streaming Non c’è tempo per il riposo per laA che dopo il turno infrasettimanale è pronta a tornare in campo nella ventiseiesima giornata. A chiudere il programma di giornata sarà la sfida del Giuseppe Meazza di Milano train programma per lunedì 8 marzo con calcio di inizio alle ore 20e45: ecco come seguire il match inTV e streaming. Dove vedereTV e streaming La partita tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky SportA canale 202 a partire dalle 20:45, su Sky ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inte… - Inter : Di nuovo in campo in Serie A: domani c'è #ParmaInter. Seguiamo la conferenza di Antonio Conte - TuttoMercatoWeb : Cessione Inter, irrompe un fondo saudita: supera la concorrenza e si avvicina alle richieste di Zhang - calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #InterAtalanta per il #fantacalcio: #Ilicic rischia la panchina, ritornano #Gollini e… - Angolo_Atalanta : ?? Le probabili formazioni di #InterAtalanta per il #fantacalcio: #Ilicic rischia la panchina, ritornano #Gollini e… -