Senato Usa approva il nuovo piano di aiuti Covid da 1900 miliardi di dollari (Di sabato 6 marzo 2021) Il Senato Usa ha approvato il nuovo maxi piano di aiuti Covid da 1900 miliardi di dollari. A favore i 50 dem, contro i repubblicani (49, uno era assente).Ora il provvedimento torna alla Camera per la votazione finale, poi finirà allo studio Ovale per la firma del presidente Joe Biden. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) IlUsa hato ilmaxididadi. A favore i 50 dem, contro i repubblicani (49, uno era assente).Ora il provvedimento torna alla Camera per la votazione finale, poi finirà allo studio Ovale per la firma del presidente Joe Biden.

