Segni | si ricorda il 7 marzo 1944

(Di sabato 6 marzo 2021) Quella di domani, 72021, nel Comune disarà una giornata di ricordo e commemorazione del 7. L’emergenza epidemiologica in atto non può e non deve (bene che aè ciò che avviene) togliere spazio agli eventi (seppur rimodulati) di sensibilizzazione dedicati alla storia e alla cultura. Libertá è partecipazione; sempre e per sempre. su Il Corriere della Città.

Quella di domani, 7 marzo 2021 , nel Comune disarà una giornata di ricordo e commemorazione del 7 marzo 1944 . L'emergenza epidemiologica in atto non può e non deve (bene che aè ciò che avviene) togliere spazio agli eventi (seppur rimodulati) di sensibilizzazione e di condivisione in materia storica e culturale. Libertá è partecipazione; sempre e per sempre.