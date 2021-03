Scuole aperte in estate, recupero apprendimenti o intento ricreativo? Lettera (Di sabato 6 marzo 2021) inviata da Eugenio Tipaldi dirigente scolastico dell'I.C."D'Aosta-Scura" Caro Ministro Bianchi, sono un dirigente scolastico di una scuola di frontiera della città di Napoli. Pur trovandosi il mio Istituto al centro della città, presenta problematiche sociali che si trovano anche in periferia: povertà economica e culturale, devianza minorile, alta dispersione scolastica, presenza di criminalità e altri tipi di disagio. I tre plessi scolastici che dirigo si trovano nei Quartieri spagnoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 marzo 2021) inviata da Eugenio Tipaldi dirigente scolastico dell'I.C."D'Aosta-Scura" Caro Ministro Bianchi, sono un dirigente scolastico di una scuola di frontiera della città di Napoli. Pur trovandosi il mio Istituto al centro della città, presenta problematiche sociali che si trovano anche in periferia: povertà economica e culturale, devianza minorile, alta dispersione scolastica, presenza di criminalità e altri tipi di disagio. I tre plessi scolastici che dirigo si trovano nei Quartieri spagnoli. L'articolo .

fattoquotidiano : Gli studenti non ci stanno e si preparano alla protesta. Comprendono la preoccupazione per i contagi, ma non accett… - AzzolinaLucia : De Luca, quello che 'a scuola vogliono andare solo i bambini Ogm', annuncia di voler chiudere subito TUTTE le scuol… - alexbarbera : Dove i negozi, i ristoranti o i parrucchieri sono aperti, le scuole devono restare aperte. Se non è così, un’intera… - andal68 : RT @monicaguerzoni: In Italia #scuolechiuse per tenere i #ristoranti aperti, in Francia ristoranti chiusi per tenere le #scuole aperte #COV… - Aledacasa63 : RT @GiuseppePalma78: Domanda: perché il 4 e 5 marzo 2021, col tasso di positività al di sotto del 7% e coi morti attorno ai 300 al giorno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Covid. Scuole chiuse, nuove proteste. Ma i contagi in età scolare aumentano ... "Ancora una volta sono le scuole a chiudere per prime, mentre tutte le attività produttive restano aperte e per le altre occasioni di assembramento, anche dei giovani, non viene prevista alcuna ...

Scuole: comune per comune ecco cosa succede Distetto di Casale: Trino, Palazzolo "Avendo come obiettivo scuole aperte e studenti in presenza garantendo la salute di tutti " commenta l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino - abbiamo ...

La rivolta delle mamme: "Scuole aperte" LA NAZIONE I Cobas proclamano lo sciopero generale: "Aule aperte" "Si chiudono le scuole di ogni ordine e grado per mantenere aperte le attività economiche – scrivono i Cobas – da un lato si dice che la situazione è molto grave e bisogna intervenire subito chiudendo ...

Nessuno tocchi il Socio sanitario "Dopo la scuola? Subito al lavoro" “Socio-sanitario”: una scuola che apre al mondo del lavoro. In queste settimane si è tanto discusso di questa scuola. Amministrazione e dirigenti scolastici, per recuperare iscritti, avevano optato di ...

