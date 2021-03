Scuola: Turi (Uil), 'per vaccinare si chiuda per un paio di giorni, così troppo caos' (Di sabato 6 marzo 2021) Rooma, 6 mar. (Adnkronos) - "Le vaccinazioni del personale scolastico andrebbero organizzate in massa, chiudendo le scuole per un paio di giorni. L'attuale gestione sta comportando una grande confusione: I docenti sono costretti ad assentarsi per fare il vaccino, restano a casa poi in caso di controindicazioni, è un caos". Lo dice all'Adnkronos Pino Turi, segretario nazionale Uil Scuola che aggiunge: "Qui ci si dimentica che la Scuola è un sistema delicato e flessibile e che la cattiva gestione crea malumori nella comunità educante". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Rooma, 6 mar. (Adnkronos) - "Le vaccinazioni del personale scolastico andrebbero organizzate in massa, chiudendo le scuole per undi. L'attuale gestione sta comportando una grande confusione: I docenti sono costretti ad assentarsi per fare il vaccino, restano a casa poi in caso di controindicazioni, è un". Lo dice all'Adnkronos Pino, segretario nazionale Uilche aggiunge: "Qui ci si dimentica che laè un sistema delicato e flessibile e che la cattiva gestione crea malumori nella comunità educante".

