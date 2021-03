Scuola | dalla Sicilia all’Emilia Romagna | ecco i dati dei contagi Adnkronos 5

(Di sabato 6 marzo 2021) () – In Umbria: al 3 marzo sono cinque i cluster, due allad’infanzia, uno alla primaria, uno alla secondaria di primo grado e uno alla seconda di secondo grado; 19 gli alunni positivi (8 all’infanzia, 3 alla primaria, 6 alle medie, 1 alla secondaria di secondo grado e 1 relativo allobus) e 15 le classi in quarantena (9 infanzia, 3 primaria,2 alla secondaria di primo grado e uno relativo allobus) . Sono inoltre tre itra il personale per il coronavirus, 160 gli alunni e 5 le classi sottoposti a sorveglianza sanitaria e test antigenico. Cinque le classi ‘in attenzione’ e 160 gli alunni sottoposti a sorveglianza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Pontifex_it : Unisco la mia voce a quella dei Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze, portate via… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Messico Il governo ha firmato un accordo di riparazione a favore di José Adrián, arbitrariamente det… - matteosalvinimi : L’età di primo consumo delle sostanze stupefacenti si è drammaticamente abbassata a 12 anni, ragazzini appena uscit… - leggoit : Scuola e Covid: dalla Sicilia all'Emilia-Romagna, dal Lazo al Piemonte: ecco i dati dei contagi - SiLviARog81 : @sonietta1311 Buonasera dalla zona rossaaaaa. Le madri sui gruppi scuola e asilo continuano imperterrite “ci vediamo al parco” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dalla

...Liguria:scuole superiori Dad 100% La Liguria decide "prudenza" a. Il governatore Toti ha annunciato un' ordinanza per porre in didattica a distanza tutti i ragazzi delle scuole superiori...... fuori dal Comitato tecnico scientifico, sostiene che si tratti di una medicina che salva... lo stesso Cts, che molto si è speso nei mesi scorsi per mantenere laaperta, avrebbe rilevato ...Roma, 6 mar. (Adnkronos) - E' frammentario e spesso non reperibile il quadro dei dati dei contagi nelle scuole delle regioni italiane tra ...È finito sotto processo dopo aver querelato un giornalista «pur sapendolo innocente». È una vicenda destinata a fare scuola, quella che arriva dal Tribunale di Spoleto, ...