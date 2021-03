Scooter contro un' auto | due morti in un tremendo incidente a Napoli

Advertising

PasqualeMarro : Incidente a #Scampia, scooter contro auto: morti due uomini - cronista73 : Napoli, a Scampia nella notte auto contro scooter: morti due giovani - corrmezzogiorno : #Napoli Scampia, auto contro scooter: morti due giovani - occhio_notizie : Tragico incidente in Campania, scooter contro auto: morti due ragazzi - CoratoLiveIt : #Corato Scooter contro auto su via Gravina, ragazzo ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Scooter contro

Si tratta di due uomini, di 41 e 31 anni , che viaggiavano in sella ad unoal momento dello ...ulteriori accertamenti ma stando alle prime ricostruzioni i due si sarebbero schiantatiun'...... 31 anni, e Alessandro Parisi , 41 anni, sono deceduti dopo essersi schiantatiun'automobile ... In quel momento è arrivato lo, ad alta velocità, con in sella le due vittime, anche loro ...Grave incidente stradale a Scampia, periferia nord di Napoli: uno scooter si è schiantato contro un’automobile, i due uomini in sella sono deceduti. Le vittime sono un 31enne e un 41enne, entrambi del ...Un tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Scampia, nel Napoletano, ha stroncato la vita di due giovani uomini di 31 e 41 anni.