Sci alpino, Martina Peterlini: “Le migliori hanno ancora qualcosa in più, lavoro per raggiungerle” (Di sabato 6 marzo 2021) Nello slalom speciale di Jasna, valido per la Coppa del Mondo, la statunitense Mikaela Shiffrin centra la 69ma vittoria in carriera, ma in casa Italia arriva la gran gara di Martina Peterlini: la 23enne poliziotta di Rovereto (quinto tempo nella seconda manche) conclude al settimo posto, miglior risultato in carriera. Peterlini ha parlato alla FISI. Così l’azzurra: “Sapevo che eravamo tutte attaccate e avrei potuto recuperare tante posizioni se avessi fatto una buona manche. L’ho fatta, era tracciata dal mio allenatore e lo ringrazio perché sono riuscita ad interpretarla al meglio. Non pensavo di recuperare così tante posizioni. Come tempo di gara non sono proprio fra le migliori perché davanti ci sono atlete che hanno ancora qualcosa in più. Noi stiamo lavorando per ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Nello slalom speciale di Jasna, valido per la Coppa del Mondo, la statunitense Mikaela Shiffrin centra la 69ma vittoria in carriera, ma in casa Italia arriva la gran gara di: la 23enne poliziotta di Rovereto (quinto tempo nella seconda manche) conclude al settimo posto, miglior risultato in carriera.ha parlato alla FISI. Così l’azzurra: “Sapevo che eravamo tutte attaccate e avrei potuto recuperare tante posizioni se avessi fatto una buona manche. L’ho fatta, era tracciata dal mio allenatore e lo ringrazio perché sono riuscita ad interpretarla al meglio. Non pensavo di recuperare così tante posizioni. Come tempo di gara non sono proprio fra leperché davanti ci sono atlete chein più. Noi stiamo lavorando per ...

Advertising

Eurosport_IT : Dominik Paris è un campione immenso ?????? Intercettato al walkie talkie con #Innerhofer, avrebbe detto di non voler… - _Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Eurosport_IT : Spettacolare seconda manche di Mikaela Shiffrin: la statunitense vince lo slalom di Jasna ?????? #EurosportSCI |… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Jasna in DIRETTA: Mikaela Shiffrin fa 69! Punti preziosi per Petra Vlhova fantastica Peterli… -