Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole (Di sabato 6 marzo 2021) Con il decreto in vigore da oggi fino al 6 aprile costretti a casa quasi sei milioni di bimbi e ragazzi. Nelle zone di semi lockdown vietato andare dal parrucchiere. Ma cinema e spettacoli sperano di aprire dopo il 27 marzo. Le misure in base ai colori

Ultime Notizie dalla rete : Scatta nuovo LOCKDOWN PASQUA, REGOLE ZONA ROSSA/ Lamorgese: 'Controlli capillari in tutta Italia' L'epidemia Covid torna a correre e il Governo, anche se nuovo, torna a imporre restrizioni: ad esempio, scatta il lockdown a Pasqua . " Purtroppo a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti ...

Mareggiate, scatta l'allerta arancione I fenomeni sono dovuti ad un fronte freddo nord - atlantico in avvicinamento all'arco alpino e con un calo della pressione sul Mar Ligure che causerà un nuovo rinforzo dei venti. Domani, domenica, è ...

Nuovo Dpcm, venerdì decreto legge per stretta. A Pasqua probabile zona rossa nei festivi e pre festivi Orizzonte Scuola Milan-Napoli, UFFICIALE scatta l’emergenza: out 10 giorni Il piatto forte della 27/a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli di domani sera. Gli azzurri faranno visita ai rossoneri senza Rrahmani ...

La Norvegia ha un nuovo capitano: i complimenti di Thorsby – FOTO La Norvegia ha un nuovo capitano: Morten Thorsby, fresco di convocazione con la sua nazionale, ha applaudito il compagno ...

