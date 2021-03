Sassuolo, Caputo: “Mi manca il pubblico negli stadi, l’unica soluzione è vaccinarci tutti” (Di sabato 6 marzo 2021) L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha concesso una lunga intervista a Repubblica, toccando vari temi tra cui il calcio pre e post Covid-19. SUL MESSAGGIO “ANDRA’ TUTTO BENE, RESTATE A CASA” – “Volevo sensibilizzare le persone. E’ importante non mollare e prendere tutte le precauzioni necessarie. Se dovessi mandare un messaggio adesso, direi a tutti di vaccinarsi. Non c’è altro modo per liberarci della pandemia“. SUGLI stadi VUOTI – “Ci si abitua a tutto, ma non nego che è davvero dura. Senza l’atmosfera con il pubblico è quasi un altro sport, sentiamo la mancanza di tutto, addirittura degli insulti. Tuttavia la priorità deve essere la salute, perciò si riaprirà solo quando sarà sicuro“. SUGLI ELOGI DELLA GENTE – “Non so perché io risulti simpatico a tutte queste persone. Sono ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) L’attaccante delFrancescoha concesso una lunga intervista a Repubblica, toccando vari temi tra cui il calcio pre e post Covid-19. SUL MESSAGGIO “ANDRA’ TUTTO BENE, RESTATE A CASA” – “Volevo sensibilizzare le persone. E’ importante non mollare e prendere tutte le precauzioni necessarie. Se dovessi mandare un messaggio adesso, direi adi vaccinarsi. Non c’è altro modo per liberarci della pandemia“. SUGLIVUOTI – “Ci si abitua a tutto, ma non nego che è davvero dura. Senza l’atmosfera con ilè quasi un altro sport, sentiamo lanza di tutto, addirittura degli insulti. Tuttavia la priorità deve essere la salute, perciò si riaprirà solo quando sarà sicuro“. SUGLI ELOGI DELLA GENTE – “Non so perché io risulti simpatico a tutte queste persone. Sono ...

Advertising

sscnapoli : ? 93’ | Gol Sassuolo, Caputo #SassuoloNapoli 3-3 ?? #ForzaNapoliSempre - sportface2016 : #Sassuolo, #Caputo: “Mi manca il pubblico negli stadi, l’unica soluzione è vaccinarci tutti” - sportli26181512 : Caputo scrive: 'Vacciniamoci tutti! Non è andato tutto bene, con gli stadi vuoti ci mancano persino gli insulti': L… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo: Udinese con l'attacco pesante: Gotti lancia Llorente al fianco di Nestoro… - infoitsport : Sassuolo, De Zerbi in conferenza: 'Out Boga. Da valutare Caputo e Berardi' -