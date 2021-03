Sapete che Umberto Tozzi ha una figlia spettacolare? Fisico da urlo e bellezza prorompente [LE FOTO] (Di sabato 6 marzo 2021) Icona della musica italiana Umberto Tozzi è tra i cantanti più amati e seguiti dal pubblico, recentemente è tornato a calcare le scene insieme al suo amico Raf riempiendo i teatri di moltissime città. Sulla cresta dell’onda da moltissimi anni Tozzi ha una bellissima famiglia di cui non ama condividere molto. Avete mai visto la figlia trentenne? Si chiama Natasha ed è nata dall’unione con la moglie Monica Michielotto, è oggi una donna molto bella conosciuta dalla cronaca rosa per la sua ex storia con Stefano Rinucci ex marito di Anna Falchi. Umberto Tozzi solonotizie24Umberto Tozzi, avete mai visto la figlia Natasha? Molto attiva sui social Natasha ha un profilo Instagram molto seguito dove spesso condivide momenti di famiglia, tenere ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Icona della musica italianaè tra i cantanti più amati e seguiti dal pubblico, recentemente è tornato a calcare le scene insieme al suo amico Raf riempiendo i teatri di moltissime città. Sulla cresta dell’onda da moltissimi anniha una bellissima famiglia di cui non ama condividere molto. Avete mai visto latrentenne? Si chiama Natasha ed è nata dall’unione con la moglie Monica Michielotto, è oggi una donna molto bella conosciuta dalla cronaca rosa per la sua ex storia con Stefano Rinucci ex marito di Anna Falchi.solonotizie24, avete mai visto laNatasha? Molto attiva sui social Natasha ha un profilo Instagram molto seguito dove spesso condivide momenti di famiglia, tenere ...

Advertising

FBiasin : Se l'avete già letta, sapete. Se non l'avete ancora letta, fatelo. Vi dirà molto non di un calciatore che non c'è… - VanityFairIt : Prima gli studi di flamenco. Poi l’enorme successo dell’album d’esordio. Oggi che è la popstar spagnola più cool de… - bertignac3 : @andrea_news @erpedrini @NicolaPorro @a_meluzzi @UGiangrieco @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore… - futtiniditutti : ma scusate voi lo sapete che Anna Foglietta e Matilda De Angelis hanno un film insieme? spero di sì altrimenti vi t… - __wallsxhbw__ : RT @UNFUCXWITABLE_: sapete quale è la cosa migliore? è che avendo avuto un’esperienza di merda con il suo management, saprà cosa fare e co… -