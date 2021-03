Santori Sardine | ' Al Pd e agli altri andiamo a chiedere che inizi una nuova fase costituente e innovativa'

(Di sabato 6 marzo 2021) L'idea è quella di un'occupazione a oltranza davanti al Nazareno per protestare contro le dimissioni di Zingaretti. Dalle 12 di oggi il movimento delleha dato il via a una manifestazione ...

Adesso è caos. Grillo vuole fare il segretario, Mattiatorna in scena con i sacchi a pelo di fronte al Nazareno. Calenda critica ledopo aver criticato il Pd. Si salvi chi ...Così il leader delle, Mattia: "Oggi si va al Nazareno a dire che le assemblee tra pochi non bastano più. Oggi andiamo a chiedere che inizi una nuova fase costituente: aperta, ...Adesso è caos. Grillo vuole fare il segretario, Mattia Santori torna in scena con i sacchi a pelo di fronte al Nazareno. Calenda critica le Sardine dopo aver criticato il Pd. Si salvi chi può ...Dopo le dimissioni di Zingaretti, l'iniziativa delle Sardine oggi al Nazareno: "La crisi del Pd riguarda tutti, anche se la politica ci ha stancato" ...