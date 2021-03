Santa Maria Capua Vetere, il comune consegna un nuovo mezzo alla Protezione civile (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Stamattina il Sindaco Mirra ha consegnato un nuovo mezzo alla Protezione civile di Santa Maria Capua Vetere. Un Fiat Ducato 9 posti che renderà ancora più efficiente il gruppo comunale dei nostri volontari che quotidianamente, e ancora di più in questi ultimi mesi, con la loro passione e la loro dedizione fanno avvertire vicinanza all’intera comunità cittadina. La consegna del mezzo rappresenta solo uno dei passi compiuti dall’Amministrazione Mirra per implementare e rendere quanto più efficiente possibile la Protezione civile ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Stamattina il Sindaco Mirra hato undi. Un Fiat Ducato 9 posti che renderà ancora più efficiente il gruppo comunale dei nostri volontari che quotidianamente, e ancora di più in questi ultimi mesi, con la loro passione e la loro dedizione fanno avvertire vicinanza all’intera comunità cittadina. Ladelrappresenta solo uno dei passi compiuti dall’Amministrazione Mirra per implementare e rendere quanto più efficiente possibile la...

vaticannews_it : #PapaInIraq Questo pomeriggio, alla vigilia della sua partenza per l’Iraq, #PapaFrancesco si è recato nella Basilic… - vaticannews_it : #4marzo #arte Il cammino di #Quaresima, nel Giovedì della II settimana, si ferma a Santa Maria in Trastevere. Secon… - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: Pinturicchio (Madonna della pace -1490)~SANCTA MARIA (Pietro MASCAGNI)(Cavalleria rusticana)-ANDREA BOCELLI -Roma .Basili… - SalvatoreartC : Il mio piccolo paese Unesco Sant' Egidio del Monte Albino provincia di Sa. La foto è dell' Abbazia Santa Maria in A… - Tiziana_DR : Cieli romani, Santa Maria della Pace -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Il messaggio di Gianfranco Sciscione ricoverato per Covid NewTuscia - ROMA - Buon sabato a tutti, oggi inizia la mia 3* settimana di calvario in ospedale presso il Santa Maria Goretti, nulla da invidiare ai grandi ospedali romani per professionalità e capacità, poi il personale di altissima professionalità. Ho voluto fare quell'intervento dall'ospedale con il ...

FIRENZE - Ad aprile riprendono i lavori per stazione e sotto - attraversamento ... che prevede anche l'impiego dell'area nel comune di Cavriglia da utilizzare per le terre di scavo, così come la progettazione di un people mover tra Belfiore e Santa Maria Novella che potrebbe avere ...

Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella accelera sull’omnicanalità Il Sole 24 ORE Degrado in centro storico, uso spregevole degli scalini della chiesa di Santa Maria Maddalena 1' di lettura 06/03/2021 - "Oggi verso le 15 noto due ragazzi che fanno pranzo sugli scalini della S. Maria Maddalena, ripasso dopo oltre mezz'ora e mi sento l'obbligo di fotografare l'ennesimo sfregi ...

Il messaggio di Gianfranco Sciscione ricoverato per Covid Ho voluto fare quell’intervento dall’ospedale con il mio cellulare ed inviarlo all’interno della trasmissione Monitor, per dire a tutti chi contrae il virus non è una persona che si deve nascondere o ...

