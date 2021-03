Sanremo, stasera la finale: chi sono le co-conduttrici e gli ospiti della quinta serata (Di sabato 6 marzo 2021) È giunta al termine la 71ª edizione di Festival di Sanremo 2021. stasera, infatti, si proclamerà il vincitore della kermesse, dopo l’esibizione dei 26 big in gara con le loro canzoni. Vediamo chi saranno gli ospiti di stasera. Anche questa sera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 marzo 2021) È giunta al termine la 71ª edizione di Festival di2021., infatti, si proclamerà il vincitorekermesse, dopo l’esibizione dei 26 big in gara con le loro canzoni. Vediamo chi saranno glidi. Anche questa sera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Benji_Mascolo : Me lo state chiedendo in tanti: canzone preferita di Sanremo? Ci sono molti artisti che stimo, ma stasera io voterò… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - giusy_s24 : RT @cvlgr: STASERA I FIORI VERRANNO DATI ANCHE AGLI UOMINI. E SANREMO MUUUUUUUUTO?? #Sanremo2021 - Eu_1_9 : RT @Valeriangione: Stasera finisce Sanremo. Per la prima volta dopo mesi non si è parlato SOLO di covid, pandemia e Dpcm. Le persone si son… -