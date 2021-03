Sanremo Prelemi | appello di Pierpaolo ad Achille Lauro confuso con Damiano dei Maneskin

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 6 marzo 2021) Giulia Salemi ePretelli, ormai ribattezzati da mesi come, ieri sera hanno deciso di commentare insieme ai propri follower la quarta serata del Festival di2021. Su Twitter il loro hashtag #, sostenuto dai numerosi fan, ha monopolizzato la serata, mandandolo in tendenza., Giulia ecommentano il Festival A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.