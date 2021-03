Sanremo, migliorano gli ascolti ma sempre male sul 2020 (Di sabato 6 marzo 2021) Sono stati 11 milioni 115mila i telespettatori che ieri su Rai1 hanno seguito la prima parte della quarta serata del Festival di Sanremo, con la proclamazione anche del vincitore tra le Nuove Proposte, Gaudiano. Lo share è stato del 43,3%. In calo rispetto allo scorso anno, quando registrò 12 milioni 674mila spettatori e share del 52,3%. Un risultato invece migliore rispetto alla serata precedente, quella delle cover. La seconda parte, protrattasi fino alle 2 di notte, e’ stata seguita da 4 milioni 980mila spettatori e share del 48,2%. Anche questi in calo, lo scorso anno infatti furono 5 milioni 795mila spettatori e share del 56%. Leggi anche... Occhi in camera e musica leggerissima. Sanremo trova la formula per il successo (di L. Varlese) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) Sono stati 11 milioni 115mila i telespettatori che ieri su Rai1 hanno seguito la prima parte della quarta serata del Festival di, con la proclamazione anche del vincitore tra le Nuove Proposte, Gaudiano. Lo share è stato del 43,3%. In calo rispetto allo scorso anno, quando registrò 12 milioni 674mila spettatori e share del 52,3%. Un risultato invece migliore rispetto alla serata precedente, quella delle cover. La seconda parte, protrattasi fino alle 2 di notte, e’ stata seguita da 4 milioni 980mila spettatori e share del 48,2%. Anche questi in calo, lo scorso anno infatti furono 5 milioni 795mila spettatori e share del 56%. Leggi anche... Occhi in camera e musica leggerissima.trova la formula per il successo (di L. Varlese)

