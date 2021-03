**Sanremo: Lucarelli, ‘Venezi da donna anni fa avrebbe pulito spartiti femminismo necessario** (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Quello che penso è che Beatrice Venezi dovrebbe rivendicare con fierezza il fatto di essere una direttrice visto che anni fa, in quanto donna, avrebbe potuto al massimo pulire gli spartiti con un panno caldo. Sono le donne che trattano il femminismo come un qualcosa di ideologico, anziché di necessario”. A dirlo all’Adnkronos è Selvaggia Lucarelli, che interviene così nella polemica scatenatasi sulla ‘carica’ di Beatrice Venezi che ieri, sul palco dell’Ariston, ha voluto essere definita ‘direttore’ e non direttrice d’orchestra. “Peccato”, conclude la giornalista. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Quello che penso è che Beatrice Venezi dovrebbe rivendicare con fierezza il fatto di essere una direttrice visto chefa, in quantopotuto al massimo pulire glicon un panno caldo. Sono le donne che trattano ilcome un qualcosa di ideologico, anziché di necessario”. A dirlo all’Adnkronos è Selvaggia, che interviene così nella polemica scatenatasi sulla ‘carica’ di Beatrice Venezi che ieri, sul palco dell’Ariston, ha voluto essere definita ‘direttore’ e non direttrice d’orchestra. “Peccato”, conclude la giornalista. L'articolo CalcioWeb.

