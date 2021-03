Sanremo, l’augurio di Fiorello per il Festival 2022: «Vi diamo tutto il pubblico, ma vi deve andare male» – Il video (Di sabato 6 marzo 2021) «Auguro un grande in bocca al lupo a chi condurrà la prossima edizione, la platea deve essere piena! Le persone devono stare anche tra i musicisti dell’orchestra, ma deve andare malissimo». Fiorello entra in scena augurando il peggio ai prossimi conduttori, durante la finale del Festival di Sanremo 2021. Dopo essersi esibito riproponendo sul palco dell’Ariston, alcuni classici della musica italiana, come Little Tony, lo showman siciliano ha ironizzato sulle dichiarazioni di Amadeus, che non sarà il conduttore della prossima edizione della kermesse. video: Rai Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I duetti ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) «Auguro un grande in bocca al lupo a chi condurrà la prossima edizione, la plateaessere piena! Le persone devono stare anche tra i musicisti dell’orchestra, mamalissimo».entra in scena augurando il peggio ai prossimi conduttori, durante la finale deldi2021. Dopo essersi esibito riproponendo sul palco dell’Ariston, alcuni classici della musica italiana, come Little Tony, lo showman siciliano ha ironizzato sulle dichiarazioni di Amadeus, che non sarà il conduttore della prossima edizione della kermesse.: Rai Speciale2021 Il regolamento deldiTutte le canzoni in gara aldiI duetti ...

