Sanremo, la serata finale - liveblogging (Di sabato 6 marzo 2021) Fiorello: 'Il Festival 2022? Con tanto pubblico. Ma vi deve andare male...' Sul palco dell'Ariston Fiorello ironizza sul futuro di Sanremo e scherza con Amadeus che ha escluso l'ipotesi di un festival ...

capuanogio : Bravo Robertino, adesso “che si sa” vai a mangiare che poi comincia #Sanremo e ci devi raccontare l’ultima serata.… - _the_jackal : Quarta serata di Sanremo! Fiorello annuncia che stasera canteranno 30 cantanti in gara più 30 cantanti a caso, fini… - RaiUno : Ultima imperdibile serata per il Festival di Sanremo ?? STASERA #6marzo alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - xobvlivion : Comunque questo Sanremo mai come prima d’ora è stato retto dal twitter e dal fantasanremo perché è stato solo grazi… - infoitinterno : Sanremo 2021: la scaletta della quinta serata -