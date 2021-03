Sanremo | la finale | Serena Rossi incanta con la sua voce | Fiorello esplosivo

(Di sabato 6 marzo 2021) Il Festival di2021 giunge al suo gran. Un’ultima puntata che si preannuncia ricca di emozioni, ma soprattutto all’insegna della musica, come sempre protagonista della kermesse che premia la canzone italiana. E infatti i protagonisti sono proprio i 26 Big selezionati da Amadeus, al suo secondo “mandato” da direttore artistico che ha scelto di dare spazio a un’ampia varietà di generi e stili, portando sullo storico palcoscenico dell’Ariston molti nomi amatissimi dai giovani. Mano sul cuore per l’Inno di Mameli. Ad aprire la scaletta della quinta serata del Festival è la Banda della Marina Militare Italiana diretta dal Maestro Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, uno dei più antichi complessi bandistici militari e grande orgoglio del nostro Paese. Un grande omaggio all’Italia e alla musica, nel pieno spirito del Festival della Canzone ...

...Tony per aprire l'ultima serata di2021. Fiorello ritrova gli Urban Theory, i ballerini - performer che aveva già coinvolto a Viva RaiPlay, per il suo primo ingresso sul palco della.... L'inno di Mameli risuona nel teatro Ariston vuoto. La Banda musicale della Marina Militare apre così ladel Sanremone 70+1. Ghemon apre la gara: la sua versione migliore di Momento ...Ornella Vanoni, cantautrice milanese, è una dei super ospiti della finale di Sanremo 2021, che si tiene oggi, sabato 6 marzo 2021, su Ra1 (qui potete seguire la diretta minuto per minuto della serata ...Leggi anche > Stasera in tv: anticipazioni finale Sanremo, gli ospiti e la scaletta. Giovanna Botteri a Sanremo 2021. «Il mantra di questo festival così strano - sottolinea la giornalista in conferenz ...