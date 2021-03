Sanremo, il motociclista che ha portato Ibra: “Ecco com’è andata. Mi ha promesso…” (Di sabato 6 marzo 2021) Lunga intervista concessa ai microfoni di Repubblica da Francesco Nocera, il motociclista che ha portato Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo dopo un incidente in autostrada. Ecco com'è andata: «A Borgio Verezzi, dove abito - racconta Nocera -, si sapeva solo che c’era stato un incidente bruttissimo in autostrada verso la Francia, tra Borghetto e Albenga. Due camion erano rimasti di traverso su entrambe le carreggiate e non passava più nessuno. Così si è formata una grande coda anche sull’Aurelia. E io, che sono nato a Pietra Ligure e conosco la zona, ho deciso di prendere la moto. In genere lo faccio solo d’estate. Finite tutte le mie cose, verso le 20 sto tornando a casa piano piano, nel tratto da Albenga a Borgio, quando…» .Quando?«A un incrocio vedo questo grande van nero e ... Leggi su golssip (Di sabato 6 marzo 2021) Lunga intervista concessa ai microfoni di Repubblica da Francesco Nocera, ilche haZlatanhimovic al Festival didopo un incidente in autostrada.com'è: «A Borgio Verezzi, dove abito - racconta Nocera -, si sapeva solo che c’era stato un incidente bruttissimo in autostrada verso la Francia, tra Borghetto e Albenga. Due camion erano rimasti di traverso su entrambe le carreggiate e non passava più nessuno. Così si è formata una grande coda anche sull’Aurelia. E io, che sono nato a Pietra Ligure e conosco la zona, ho deciso di prendere la moto. In genere lo faccio solo d’estate. Finite tutte le mie cose, verso le 20 sto tornando a casa piano piano, nel tratto da Albenga a Borgio, quando…» .Quando?«A un incrocio vedo questo grande van nero e ...

