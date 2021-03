**Sanremo: Ibra, ‘sono al festival perché se non sfidi te stesso, non puoi crescere’** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Tutti conoscevano Zlatan prima di questo festival. perché è venuto qui?perché gli piacciono le sfide, gli piace l’adrenalina, gli piace crescere. Se non fai sfida con te stesso, non puoi crescere. Quando fai sfida, è come scendere in campo, e quando scendi in campo, puoi vincere o puoi perdere”. Ibra diventa Ibra, e sul palco dell’Ariston lascia la consueta ironia da ‘spaccone’ e regala al pubblico un intenso monologo.“Amo le sfide, amo l’adrenalina. Grazie, Italia: la mia seconda casa”, dice l’attaccante del Milan. “Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti, ma ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna. Sono Zlatan anche se non ho vinto tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Tutti conoscevano Zlatan prima di questoè venuto qui?gli piacciono le sfide, gli piace l’adrenalina, gli piace crescere. Se non fai sfida con te, noncrescere. Quando fai sfida, è come scendere in campo, e quando scendi in campo,vincere operdere”.diventa, e sul palco dell’Ariston lascia la consueta ironia da ‘spaccone’ e regala al pubblico un intenso monologo.“Amo le sfide, amo l’adrenalina. Grazie, Italia: la mia seconda casa”, dice l’attaccante del Milan. “Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti, ma ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna. Sono Zlatan anche se non ho vinto tutte le ...

