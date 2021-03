Sanremo continua stancamente con tante gif della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Si inizia ad accusare la stanchezza di questo 71esimo Festival di Sanremo, e quando dalla scaletta si legge che finirà alle 2:39 tutto appare ancora più pesante dopo il sequestro di ieri. Si parte con la finale a quattro dei giovani con la direttrice d’orchestra (lei però vuole essere chiamata direttore) Beatrice Venezi come co-conduttrice di Amadeus. Vince Gaudiano. Oltre a Fiorello c’è il sempre presente Zlatan Ibrahimovi? e l’altra co-conduttrice della serata, la giornalista Barbara Palombelli. Tra gli ospiti anche Enzo Avitabile, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma e l’attrice Matilde Gioli. In totale 30 esibizioni (4 giovani + 26 big). Ennesima maratona che a quanto pare finisce 39 minuti in anticipo. Era solo una tattica per scoraggiarci? I generale il ritmo è più spedito del solito, ma avrebbe potuto far meglio: come per esempio ... Leggi su wired (Di sabato 6 marzo 2021) Si inizia ad accusare la stanchezza di questo 71esimo Festival di, e quando dalla scaletta si legge che finirà alle 2:39 tutto appare ancora più pesante dopo il sequestro di ieri. Si parte con la finale a quattro dei giovani con la direttrice d’orchestra (lei però vuole essere chiamata direttore) Beatrice Venezi come co-conduttrice di Amadeus. Vince Gaudiano. Oltre a Fiorello c’è il sempre presente Zlatan Ibrahimovi? e l’altra co-conduttrice, la giornalista Barbara Palombelli. Tra gli ospiti anche Enzo Avitabile, Mahmood, Alessandra Amoroso, Emma e l’attrice Matilde Gioli. In totale 30 esibizioni (4 giovani + 26 big). Ennesima maratona che a quanto pare finisce 39 minuti in anticipo. Era solo una tattica per scoraggiarci? I generale il ritmo è più spedito del solito, ma avrebbe potuto far meglio: come per esempio ...

