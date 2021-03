Sanremo, Boldrini scatenata contro Beatrice Venezi: “Danneggi le donne, si dice direttrice… “ (Di sabato 6 marzo 2021) Laura Boldrini non ha gradito e ha replicato con il suo solito tono a Beatrice Venezi. Ieri sera, quando la compositrice di fama internazionale al Festival di Sanremo ha ribadito che lei è “un direttore d’orchestra”, alla Boldrini sono fischiate le orecchie. La replica acida dell’ex presidente della Camera “Non ho seguito in diretta, ma dico in primis bravo Amadeus a rispettare il genere femminile. Più che una scelta individuale della direttrice d’orchestra Venezi, è la scelta grammaticale a prevalere e quella italiana ci dice che esiste un genere femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa la declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali”. Così all’Adnkronos l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Lauranon ha gradito e ha replicato con il suo solito tono a. Ieri sera, quando la compositrice di fama internazionale al Festival diha ribadito che lei è “un direttore d’orchestra”, allasono fischiate le orecchie. La replica acida dell’ex presidente della Camera “Non ho seguito in diretta, ma dico in primis bravo Amadeus a rispettare il genere femminile. Più che una scelta individuale della direttrice d’orchestra, è la scelta grammaticale a prevalere e quella italiana ciche esiste un genere femminile e un genere maschile. A seconda di chi riveste il ruolo si fa la declinazione. Chi rifiuta questo lo fa per motivi culturali”. Così all’Adnkronos l’ex presidente della Camera dei Deputati Laura ...

