Sanremo, Amadeus lascia: «Non farò il terzo Festival» (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus ha cominciato da lontano. «Il mio pregio, come sapete, è la sincerità. Per un conduttore televisivo, fare Sanremo è motivo di grande gioia ed orgoglio, e ringrazio la Rai», ha detto il conduttore, rispondendo a chi, nella conferenza stampa che precede la finale, gli chiedesse quanta verità ci fosse nelle illazioni che lo vedono pronto a lasciare il Festival. «Sono stati due Sanremo storici, sotto certi punti di vista», ha poi continuato, «Lo scorso anno, i primi settant’anni di Sanremo. Quest’anno, i giovani, la musica, la pandemia e tutto quel che di straordinario siamo riusciti a fare. Il terzo, però, non ci sarà. Per come intendo io Sanremo, non è una routine, non è un programma, ma un progetto. Si parte da un’idea per poter creare qualcosa che non può essere fatto ogni anno, come un’abitudine tra le tante», ha dichiarato Amadeus, confermando quanto detto da Fiorello. «Forse, torneremo a settant’anni, ma il prossimo anno non ci saremo». «Ringrazio la Rai, perché mi ha regalato due anni straordinari, ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità», ha concluso Amadeus, mentre Stefano Coletta ha confermato, solo in parte, quanto riferito da Dagospia. «Con Alessandro Cattelan, stiamo ragionando su un possibile evento, ma non sarà Sanremo». Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus ha cominciato da lontano. «Il mio pregio, come sapete, è la sincerità. Per un conduttore televisivo, fare Sanremo è motivo di grande gioia ed orgoglio, e ringrazio la Rai», ha detto il conduttore, rispondendo a chi, nella conferenza stampa che precede la finale, gli chiedesse quanta verità ci fosse nelle illazioni che lo vedono pronto a lasciare il Festival. «Sono stati due Sanremo storici, sotto certi punti di vista», ha poi continuato, «Lo scorso anno, i primi settant’anni di Sanremo. Quest’anno, i giovani, la musica, la pandemia e tutto quel che di straordinario siamo riusciti a fare. Il terzo, però, non ci sarà. Per come intendo io Sanremo, non è una routine, non è un programma, ma un progetto. Si parte da un’idea per poter creare qualcosa che non può essere fatto ogni anno, come un’abitudine tra le tante», ha dichiarato Amadeus, confermando quanto detto da Fiorello. «Forse, torneremo a settant’anni, ma il prossimo anno non ci saremo». «Ringrazio la Rai, perché mi ha regalato due anni straordinari, ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità», ha concluso Amadeus, mentre Stefano Coletta ha confermato, solo in parte, quanto riferito da Dagospia. «Con Alessandro Cattelan, stiamo ragionando su un possibile evento, ma non sarà Sanremo».

rubio_chef : Sanremo 2021, Amadeus: 'Patrik libero'. Sanremo 2020, “Palestina libe..” ah no scusate, nessuna ha avuto il coraggi… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - ilgiornale : Stasera si conoscerà il nome del vincitore di Sanremo, ma intanto gli ascolti della quarta serata non premiano la c… - lifestyleblogit : Sanremo 2021, annuncio di Amadeus: 'Non farò terzo Festival' - -