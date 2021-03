Sanremo, Amadeus dice basta: “Non condurrò il Festival l’anno prossimo” (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo 2022. Lo ha chiarito lui stesso, oggi sabato 6 marzo 2021, durante la conferenza stampa prima della finale dell’edizione 2021. “Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ci sarà un progetto, ne parleremo. Ma non ci sarà un Amadeus ter di fila”, ha dichiarato il direttore artistico e conduttore del Festival. “Sanremo per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine”, spiega Amadeus. “Ringrazio la Rai, che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai. Grazie a tutta l’azienda. Ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”. “Tra i pochi pregi che ho c’è la sincerità”, continua il conduttore. “Trovo Sanremo un motivo di gioia, orgoglio, un grande ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021)non condurrà ildi2022. Lo ha chiarito lui stesso, oggi sabato 6 marzo 2021, durante la conferenza stampa prima della finale dell’edizione 2021. “Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ci sarà un progetto, ne parleremo. Ma non ci sarà unter di fila”, ha dichiarato il direttore artistico e conduttore del. “per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine”, spiega. “Ringrazio la Rai, che mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai. Grazie a tutta l’azienda. Ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”. “Tra i pochi pregi che ho c’è la sincerità”, continua il conduttore. “Trovoun motivo di gioia, orgoglio, un grande ...

