Sanremo, Amadeus annuncia: “Non condurrò la prossima edizione” (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva l’annuncio oggi di Amadeus e Fiorello per quanto riguarda la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus infatti rivela di avere altri progetti per il prossimo anno: “L’avevamo già deciso, io e Fiorello ci abbiamo scherzato sopra, ma il terzo Sanremo di seguito non ci sarà. Trovo Sanremo un motivo di gioia e di orgoglio, un grande premio, l’apice di una carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai, sono grato a Teresa De Santis che l’anno scorso mi ha affidato il mio primo Festival, sono grato a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Sono stato scelto per due anni, per due Sanremo diversi ma ugualmente storici, l’edizione dei 70 anni e poi questa, dai giovani alla pandemia. Ma dopo due edizioni così non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva l’annuncio oggi die Fiorello per quanto riguarda la conduzione delladel Festival diinfatti rivela di avere altri progetti per il prossimo anno: “L’avevamo già deciso, io e Fiorello ci abbiamo scherzato sopra, ma il terzodi seguito non ci sarà. Trovoun motivo di gioia e di orgoglio, un grande premio, l’apice di una carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai, sono grato a Teresa De Santis che l’anno scorso mi ha affidato il mio primo Festival, sono grato a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Sono stato scelto per due anni, per duediversi ma ugualmente storici, l’dei 70 anni e poi questa, dai giovani alla pandemia. Ma dopo due edizioni così non ...

Advertising

rubio_chef : Sanremo 2021, Amadeus: 'Patrik libero'. Sanremo 2020, “Palestina libe..” ah no scusate, nessuna ha avuto il coraggi… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - CarlaMollettina : @danieleraco Morire in quel modo ha frizzato per l'eternità il binomio Tenco-Sanremo, annullando in un colpo (di pi… - findingunsenso : sentivo Amadeus parlare dalla cucina, sono andata a vedere ed è mia madre che sta guardando la replica di Sanremo p… -