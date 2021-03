Sanremo | Accademia Crusca | ‘Venezi direttore? Definizione legittima’**

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “Ognuno ha il diritto di essere chiamato come vuole nell’ambito della pluralità degli usi esistenti nella lingua italiana: scegliendo la’ Beatrice Venezi ha adoperato un maschile cosiddetti inclusivo o non marcato. Una soluzione tradizionale, ben nota alla lingua italiana e che viene considerata tuttavia come una bestia nera da taluni, perchè a loro giudizio non riconosce o occulta gli avanzamenti del dibattito di genere. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il professore Claudio Marazzini, presidente dell’della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... linguista che ha studiato molto la lingua delle canzoni e membro dell'della Crusca . In ... Certo, utilizzarlo a dovere anche nel testo di una canzone, impossibile non è: ail testo ...... questa la battuta con cui Beatrice Venezi ha gelato ieri sera Amadeus al Festival di2021 . La Boldrini ha continuato:' Inviterei la direttrice Venezi a leggere cosa dice l'della ...Sanremo, 6 marzo 2021 - "Quello che per me conta è il talento e la preparazione e soprattutto il ruolo, in un contesto molto tradizionalista e conservatore come quello della direzione d'orchestra e de ...06 marzo 2021 a. a. a. Laura Boldrini replica a Beatrice Venezi, il direttore d'orchestra che ieri ha condotto la prima parte del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. 'Inviterei la direttrice Venez ...