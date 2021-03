Sanremo 2022 | Amadeus non ci sarà | l’annuncio dato in conferenza stampa

(Di sabato 6 marzo 2021) Durante laannuncia che non farà: nessun Ter per il direttore artistico e conduttore che ringrazia la Rai Sabato 6 marzo 2021,ha annunciato che non faràdurante lache anticipa la finale della kermesse. “Non ciun Ama-Ter. Sono grato a Teresa De Santis che mi ha chiamato, sono grato a Stefano Coletta che mi ha voluto ancora. E ringrazio anche l’AD Salini per aver avuto l’occasione di fare duestorici, quello della 70esima edizione e questa edizione particolare, storica a suo modo, il 70+1“, ha dichiarato il conduttore televisivo. Il direttore artistico ha inoltre spiegato che per lui ...

Amadeus annuncia che non condurrà l'edizione delAmadeus non farà il trittico. L'Ama Ter non ci sarà. Come non ci è stato il Conti Ter. Chi sarà dunque il nuovo Draghi che si prenderà ildel prossimo anno? Per il momento si sa solo che il ticket Amadeus - Fiorello cede il passo. 'Due eventi storici ' possono bastare, sottolinea il direttore artistico che ha ringraziato Teresa ...In conferenza stampa Amadeus conferma che non condurrà il festival di Sanremo per la terza volta, ringraziando per due edizioni intense e piene di soddisfazioni ...Con lui saluta anche Fiorello. Lo ha detto il conduttore alla conferenza stampa di questa mattina: "Fare Sanremo è un motivo di gioia e di orgoglio. L’apice della carriera per un conduttore.