Sanremo 2021, toto vincitore: Ermal Meta accede alla finale da favorito. Willie Peyote secondo (Di sabato 6 marzo 2021) Come ogni sabato di Sanremo che si rispetti, il toto vincitore è ormai definito e definitivo. Tra pronostici e scommesse, anche quest'anno DavideMaggio.it ha monitorato giorno per giorno, per tutta la settimana sanremese, l'atteggiamento dei quotisti sul papabile vincitore. Ecco, a poche ore dalla serata finale della 71° edizione, chi è il favorito alla vittoria. toto vincitore Sanremo 2021, sabato 6 marzo Gli scommettitori hanno ormai individuato il loro vincitore. Ermal Meta, in gara con Un milione di cose da dirti, si conferma il favorito.

