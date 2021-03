Sanremo 2021, Simona Ventura commenta la sua assenza e anticipa il ritorno in TV (Di sabato 6 marzo 2021) Simona Ventura è risultata positiva al Covid e, proprio per questo motivo, non potrà essere presente alla serata finale del Festival di Sanremo 2021 che l’avrebbe dovuta vedere sul palcoscenico insieme ad Amadeus e Fiorello. Simona Ventura assente da Sanremo 2021 interviene Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona Ventura è risultata positiva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 marzo 2021)è risultata positiva al Covid e, proprio per questo motivo, non potrà essere presente alla serata finale del Festival diche l’avrebbe dovuta vedere sul palcoscenico insieme ad Amadeus e Fiorello.assente dainterviene Con grande dispiacere per me devo comunicare cheè risultata positiva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

