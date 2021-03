Sanremo 2021, serata finale: i big a caccia della vittoria (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021, ecco la serata finale. Il Festival affronta la serata decisiva, con i big in gara per la vittoria nella 71esima edizione. Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston accolgono ospiti di primo piano: Umberto Tozzi, Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi. Nello show, con Giovanna Botteri come co-conduttrice, interverranno anche big dello sport azzurro come Alberto Tomba e Federica Pellegrini con i quali verrà lanciato il sondaggio volto a far scegliere al pubblico il logo delle prossime olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ad arricchire il programma, le presenze fisse di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il clou è rappresentato dai big in gara. Ermal Meta guida la classifica generale dopo la quarta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021), ecco la. Il Festival affronta ladecisiva, con i big in gara per lanella 71esima edizione. Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston accolgono ospiti di primo piano: Umberto Tozzi, Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi. Nello show, con Giovanna Botteri come co-conduttrice, interverranno anche big dello sport azzurro come Alberto Tomba e Federica Pellegrini con i quali verrà lanciato il sondaggio volto a far scegliere al pubblico il logo delle prossime olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ad arricchire il programma, le presenze fisse di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Il clou è rappresentato dai big in gara. Ermal Meta guida la classifica generale dopo la quarta ...

