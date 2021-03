Sanremo 2021 | se Ornella Vanoni «rimprovera» Fiorello

(Di domenica 7 marzo 2021) Ornella Vanoni, ospite del gran finale di Sanremo, è salita sul palco dell’Ariston da artista senza tempo che è. «Francesco Gabbani viene dopo, come il dolce», ha detto, chiedendo di parlare prima di cantare. «Ma tu», ha cominciato, rivolta a Fiorello, «Ma tu hai la passione del canto?». «Mi piace», le ha risposto il co-conduttore, in imbarazzo. «Cantano tutti qui, ci sono i cantanti di professione. Se canti anche tu, non va bene», ha sentenziato la Vanoni, osannata da Twitter. «Dea», «Regina». «Hai dato voce a quello che pensiamo tutti», ha scritto online qualcuno, dipingendo lo scambio di battute tra l’artista e Fiorello come il più iconico dell’interno Festival. Un festival atipico che, nel suo essere straordinario, non ha perso la capacità di intrattenere. https://twitter.com/mygodhowstupid/status/1368316661137367040

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - MenicocciG : #Sanremo 2021, incontro con #Irama: ‘La canzone è come un treno su cui salire’ - chiarandreella : RT @VietatoMorireE: La parte più bella di questo Sanremo 2021: #unmilionedicosedadirti #UnMilioneDiVotiPerErmal #ErmalMeta -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Appello lanciato a 23 milioni di follower: Chiara Ferragni fa il tifo da casa per il marito Fedez in gara al festival diin coppia con Francesca Michielin. "Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11", scrive su Instagram l'imprenditrice.Amadeus (9) Per la finale non si è fatto parlare dietro. Tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Elegantissimo. Gaia (4) Gaia Barbie passione frange. Peccato. Finora era stata ...Zlatan Ibrahimovic punge ancora Achille Lauro. Il fuoriclasse del Milan, super ospite per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, ha ...Una vittoria fondamentale, tre a uno alla Lazio, non solo per mantenere vive le comunque pallide speranze di decimo scudetto consecutivo, ma perché la Juventus l’ha ottenuta con una grinta e con una ...