Sanremo 2021: scaletta e anticipazioni sulla quinta e ultima serata di stasera, 6 marzo, ospiti e cantanti in gara (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021: dopo la proclamazione di Gaudiano come vincitore della sezione Nuove Proposte, è ora di capire chi sarà il vincitore tra i 26 campioni in gara. Sanremo 2021: campioni in gara e ospiti ultima puntata Chi sono gli ospiti di questa quinta puntata? Giovanna Botteri, Serena Rossi e Tecla Insolia, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi e Dardust, Federica Pellegrini, Alberto Tomba. Restano gli ospiti fissi, ovvero Achille Laurto e Zlatan Ibrahimovic. Quali sono, invece, i 26 artisti e le rispettive canzoni? Aiello – Ora, Annalisa – Dieci, Arisa – Potevi fare di più, Bugo – E invece sì, Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima, Coma Cose – Fiamme negli ...

