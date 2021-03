Sanremo 2021 | Quarta Puntata | Ecco Chi Ha Vinto le Nuove Proposte!

(Di sabato 6 marzo 2021), 4^ serata: finisce la gara delleproposte con la vittoria di Gaudiano. Per i big vota invece la sala stampa. Esibizioni, ospiti speciali, momenti importanti e altri di divertimento.tutto quello che è successo in questo quarto appuntamento e la nuova classifica generale dei cantanti in gara., 4^ serata: Gaudiano vince leproposte e dedica la vittoria al papà! Fiorello e Amadues aprono laserata del Festival die fanno entrare subito Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra che vedremo in veste di co-conduttrice. Si parte con la finale delleproposte tra: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Il premio Mia Martini è stato assegnato a ...

Per la terza serata del festival diha nuovamente scelto di presentarsi sul palco a piedi nudi, ma dietro tutto questo pare esserci una motivazione ben precisa. Si distingue non solo per ...Tra i big in gara al Festival dianche Fedez e Francesca Michielin, che dopo le passate collaborazioni di successo hanno deciso di tornare a cantare insieme. Per la 71esima edizione della kermesse il duo porta il brano '...Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dal palco dell’Ariston, dove ha premiato Gaudiano, vincitore della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021. Sicuramente avete fatto so ...Sanremo in Salaborsa per Radioimmaginaria Chi frequentava Sanremo nei fatidici e caotici giorni del Festival, prima dell’edizione ‘anomala’ di quest’anno, non poteva non vederli. I ragazzi di Radio ...