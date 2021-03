Sanremo 2021, perché il monologo di Barbara Palombelli fa discutere (Di sabato 6 marzo 2021) Barbara Palombelli è salita sul palco dell’Ariston in punta di piedi, con la grazia posata che l’ha sempre contraddistinta. Non per senso di inadeguatezza o per timore, anzi. La sua pacatezza arriva da una consapevolezza: quella di essersi sempre meritata ogni singolo traguardo ottenuto. E di traguardi la giornalista e conduttrice ne ha raggiunti tanti, anche più prestigiosi rispetto a quello di presentare per qualche ora il festival. È stata la prima firma femminile della pagina politica del Corriere della sera, mentre il padre la voleva più simile a Gigliola Cinquetti che a Indro Montanelli: “capelli legati, filo di perle, matrimonio, una vita tranquilla come in Non ho l’età. Io invece ero ribelle, volevo uscire, guidavo la moto e la macchina senza avere la patente”. E forse è anche per questo che dal suo monologo sulle donne, cui la ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021)è salita sul palco dell’Ariston in punta di piedi, con la grazia posata che l’ha sempre contraddistinta. Non per senso di inadeguatezza o per timore, anzi. La sua pacatezza arriva da una consapevolezza: quella di essersi sempre meritata ogni singolo traguardo ottenuto. E di traguardi la giornalista e conduttrice ne ha raggiunti tanti, anche più prestigiosi rispetto a quello di presentare per qualche ora il festival. È stata la prima firma femminile della pagina politica del Corriere della sera, mentre il padre la voleva più simile a Gigliola Cinquetti che a Indro Montanelli: “capelli legati, filo di perle, matrimonio, una vita tranquilla come in Non ho l’età. Io invece ero ribelle, volevo uscire, guidavo la moto e la macchina senza avere la patente”. E forse è anche per questo che dal suosulle donne, cui la ...

