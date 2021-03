Sanremo 2021, pagelle televisive quarta serata: Ibrahimovic zero risultati, Achille Lauro effetto karaoke (salvato da Fiorello) (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata della kermesse ha visto in gara i 26 big, a votare questa volta i giornalisti. Anche in questo caso l’appuntamento con Sanremo 2021 ha occupato access prime time, prima, seconda e terza serata con chiusura alle due di notte. Chi sono i promossi e i bocciati del quarto appuntamento festivaliero in onda venerdì 5 marzo? Achille Lauro opaco da giorni alla quarta va sull’usato sicuro: Me ne frego e Rolls Royce. L’effetto karaoke aiuta ma a salvarlo ci pensa Fiorello che si traveste e ruba la scena. Si rileva la performance più riuscita. Voto 7+ La presenza di Zlatan Ibrahimovic avrebbe avuto senso una sola sera, come ospite o coconduttore. Ripetere lo stesso schema per più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Ladella kermesse ha visto in gara i 26 big, a votare questa volta i giornalisti. Anche in questo caso l’appuntamento conha occupato access prime time, prima, seconda e terzacon chiusura alle due di notte. Chi sono i promossi e i bocciati del quarto appuntamento festivaliero in onda venerdì 5 marzo?opaco da giorni allava sull’usato sicuro: Me ne frego e Rolls Royce. L’aiuta ma a salvarlo ci pensache si traveste e ruba la scena. Si rileva la performance più riuscita. Voto 7+ La presenza di Zlatanavrebbe avuto senso una sola sera, come ospite o coconduttore. Ripetere lo stesso schema per più ...

