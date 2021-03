Sanremo 2021, pagelle quarta serata: Ermal Meta una lagna, Lo Stato Sociale minuti preziosi rubati al sonno, Fasma è quasi pronto (Di sabato 6 marzo 2021) Chiedete alla polvere della strada, alla polvere del Liberty Buffet, a quella dannata segatura polverosa, e vi dirà che sì, arrivano certi pezzettini di carta ed sono le mie pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo. Una lunga marcia, che probabilmente non affronterò per intero: arriverà il sonno e io, come d’abitudine, lo asseconderò. Buttiamo lì un primo pezzettino di carta, per entrare in zona Ariston. Amadeus è intonato e a una voce più baritona del compagno di ventura, il favoloso Fiorello. Canterebbe, Amadeus, meglio di molti cantanti in cara, volesse farlo (dopo qualche lezione). PrimaFestival. Spiace dirlo, ma è un’anteprima mal riuscita. D’altronde, questo spazio così importante come lo è ogni apripista, non ha mai brillato per scrittura, conduzione, simpatia. Una tradizione che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Chiedete alla polvere della strada, alla polvere del Liberty Buffet, a quella dannata segatura polverosa, e vi dirà che sì, arrivano certi pezzettini di carta ed sono le miedelladel Festival di. Una lunga marcia, che probabilmente non affronterò per intero: arriverà ile io, come d’abitudine, lo asseconderò. Buttiamo lì un primo pezzettino di carta, per entrare in zona Ariston. Amadeus è intonato e a una voce più baritona del compagno di ventura, il favoloso Fiorello. Canterebbe, Amadeus, meglio di molti cantanti in cara, volesse farlo (dopo qualche lezione). PrimaFestival. Spiace dirlo, ma è un’anteprima mal riuscita. D’altronde, questo spazio così importante come lo è ogni apripista, non ha mai brillato per scrittura, conduzione, simpatia. Una tradizione che si ...

