Sanremo 2021 | Ornella Vanoni conquista il Festival | divina sul palco dell’Ariston | “Questa serata è molto importante”

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - fuocodiunminuto : RT @RaiRadio2: «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backstage di #… - erreelleerre : RT @RaiRadio2: «Fateci arrivare quinti! Arrivare quarti o sesti sarebbe una tragedia.» ?? #Colapesce e @dimartinooff nel backstage di #RaiR… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

QUOTIDIANO.NET

Amadeus (9) Per la finale non si è fatto parlare dietro. Tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Elegantissimo. Gaia (4) Gaia Barbie passione frange. Peccato. Finora era stata ...Si corre. Evviva! Alle 21.23 hanno cantato già 4 cantanti. Forse perché la scaletta della finale è talmente lunga che vogliono evitare di farci fare l'alba? Fiorello (9) Finalmente Fiore fa Fiore. ...Accompagnata da Amadeus e Fiorello, Ornella Vanoni, arriva sul palco dell’Ariston come la diva che è ormai da 65 anni. Ed è ...Il look di Serena Rossi a Sanremo 2021 è un balsamo per il cuore già solo ad ammirarla/venerarla mentre scende le scale del Teatro Ariston: lì, esattamente sul palcoscenico (e sotto i nostri occhi), s ...