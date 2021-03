Sanremo 2021 | Ornella Vanoni bacia Amadeus

Leggi su solodonna

(Di domenica 7 marzo 2021), super ospite della serata finale del Festival di, ha regalato un’esibizione elegante ed emozionante; prima di scendere dal palco la cantante ha voluto dare un bacio al direttore artistico. Il monologo di Zlatan Ibrahimovic convince tutti e Rosario Fiorello riceve il premio “città di” per il suo impegno nell’organizzazione, Il Festival dista per giungere al termine e, mentre gli artisti si esibiscono per l’ultima Articolo completo: dal blog SoloDonna