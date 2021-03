Sanremo 2021, Madame si racconta: “Sono bisessuale” (Di sabato 6 marzo 2021) Madame, protagonista di Sanremo 2021, si racconta in una lunga intervista, svelando di essere bisessuale. La cantante è approdata sul palco dell’Ariston con il brano Voce a soli 19 anni, mostrando grande maturità e talento. Vero nome Francesca Calearo, l’artista ha le idee molto chiare riguardo la sua vita e il percorso artistico che sta intraprendendo. “Io Sono bisessuale, Sono attratta sia da uomini che da donne – ha svelato a Repubblica -. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Sono andata sul palco in giacca e cravatta. Il mio rapporto con il pudore? Altalenante. Se stai ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021), protagonista di, siin una lunga intervista, svelando di essere. La cantante è approdata sul palco dell’Ariston con il brano Voce a soli 19 anni, mostrando grande maturità e talento. Vero nome Francesca Calearo, l’artista ha le idee molto chiare riguardo la sua vita e il percorso artistico che sta intraprendendo. “Ioattratta sia da uomini che da donne – ha svelato a Repubblica -.una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti.andata sul palco in giacca e cravatta. Il mio rapporto con il pudore? Altalenante. Se stai ...

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Sanremo_2021 : Ascolti 4°serata: #PrimaFestival : 6.910.000 telespettatori 25,70% di share #SanremoStart : 9.601.000 telespettato… - rosanne_sammut : @Sanremo_2021 #tribuurbana di #ermalmeta di sicuro! -