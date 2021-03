Sanremo 2021 | le pagelle della finale Ermal Meta per ora primo | perché? Renga “a caz*o di cane”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021) Che serata! Una sera di festa per il mio naso, che annusava le stelle, che annusava i fiori, che annusava il deserto e la polvere assopita. Non è vero, questi sono i ricordi di Bunker Hill. La verità è che nel Paese c’è un coprifuoco e non si può uscire nemmeno per annusare le stelle. E c’è ladel Festival di. Dovrei scrivere un romanzo d’amore. Invece,. E non potrò, nossignore, non potrò cedere al sonno,stasera qualcuno vince e c’è chi vuole sapere, in tempo reale, chi è. Saranno circa le due. Che lunga serata! Ledi Arturo Bandini “La voglia che questo virus che ha scassato i cabasisi, come avrebbe detto il grande Camilleri, si levi finalmente dalle scatole”. Lo dice Vincenzo Mollica. L’amico Fiorello è riuscito a ...