Sanremo 2021 | le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

Leggi su tpi

(Di sabato 6 marzo 2021), la. Tutto è pronto per l’ultimo capitolo di questa edizione. Se le prime quattro serate, in fatto di moda, sono considerate le prove generali, laè invece lo show “to remember”. Gli stylist, dietro le quinte, infatti stanno già sistemando gli ultimi look e si è in attesa del fatidico countdown. Come negli scorsi giorni, il mio compito sarà dare voti e giudizi agli outfit che ammireremo sul palco dell’Ariston. Con una regola: darli senza giri di parole, dritti al punto. Perché solo così si potrà apprezzare il vero messaggio che è presente non solo dietro musica e testo, ma anche dietro un abito lungo o uno smoking. AMADEUS Tiriamo le somme: cinque serate x numerosi smoking x numerose paillettes e ...