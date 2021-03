Sanremo 2021, le pagelle ai look della finale in diretta: Gaia e quelle frange che sembrano tanto delle ragnatele – FOTO (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus: voto 9 – L’esordio in questa serata finale è elegantissimo: tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Ghemon: voto 5 – Rispetto a quanto visto le scorse serata, questo look è decisamente meglio. Il completo color borgogna è ok, ma la camicia nera sbottonata con la canotta bianca in vista decisamente no. Gaia: voto 1 – Una sola domanda: perché? Come rovinare un tubino nero: riempiendolo di frange bianche in ordine assolutamente casuale. Il risultato? la versione spennacchiata di uno di quegli ombrelloni esotici. Ma anche un po’ sono salita nella soffitta della nonna e mi sono rimaste addosso le ragnatele. Irama: inclassificabile – È lo stesso look da tre giorni, ma non è certo colpa sua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus: voto 9 – L’esordio in questa serataè elegantissimo: tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Ghemon: voto 5 – Rispetto a quanto visto le scorse serata, questoè decisamente meglio. Il completo color borgogna è ok, ma la camicia nera sbottonata con la canotta bianca in vista decisamente no.: voto 1 – Una sola domanda: perché? Come rovinare un tubino nero: riempiendolo dibianche in ordine assolutamente casuale. Il risultato? la versione spennacchiata di uno di quegli ombrelloni esotici. Ma anche un po’ sono salita nella soffittanonna e mi sono rimaste addosso le. Irama: inclassificabile – È lo stessoda tre giorni, ma non è certo colpa sua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

