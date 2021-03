Sanremo 2021 | le pagelle ai look della finale in diretta – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

Amadeus: voto 9 – L'esordio in questa serataè elegantissimo: tuxedo blu notte con cristalli neri a cascata dalle spalline. Ghemon: voto 5 – Rispetto a quanto visto le scorse serata, questoè decisamente meglio. Il completo color borgogna è ok, ma la camicia nera sbottonata con la canotta bianca in vista decisamente no.