Sanremo 2021, l’addio di Fiorello: «A chi verrà auguro la platea piena, ma il Festival gli dovrà andare male!» (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus, Fiorello l’addio di Amadeus e Fiorello al Festival arriva con un sorriso, a conclusione di un’edizione impegnativa a dir poco. Sin dalla sua genesi. La notizia che il presentatore ravennate non farà un Sanremo Ter è stata data – dopo l’annuncio in conferenza stampa – anche sul palco dell’Ariston. Ci ha pensato lo showman siciliano a farlo, utilizzando il registro dell’ironia: queste le sue parole, rivolte a chi erediterà la kermesse il prossimo anno. Confrontandosi con Amadeus nella serata finale del Festival 2021, Fiore ha affermato (e scherzato): “L’anno prossimo non farai il Festival, ti capisco perché è impegnativo e tu hai un’età. E poi sono contento perché se non lo fai tu, io finalmente sto in pace. Ma io voglio fare un in bocca al ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus,di Amadeus ealarriva con un sorriso, a conclusione di un’edizione impegnativa a dir poco. Sin dalla sua genesi. La notizia che il presentatore ravennate non farà unTer è stata data – dopo l’annuncio in conferenza stampa – anche sul palco dell’Ariston. Ci ha pensato lo showman siciliano a farlo, utilizzando il registro dell’ironia: queste le sue parole, rivolte a chi erediterà la kermesse il prossimo anno. Confrontandosi con Amadeus nella serata finale del, Fiore ha affermato (e scherzato): “L’anno prossimo non farai il, ti capisco perché è impegnativo e tu hai un’età. E poi sono contento perché se non lo fai tu, io finalmente sto in pace. Ma io voglio fare un in bocca al ...

