Sanremo 2021: la classifica della sala stampa e quella generale (Di sabato 6 marzo 2021) Quarta serata del Festival di Sanremo e ieri sera è toccato alla sala stampa votare i 26 big in gara. I giornalisti hanno dimostrato di avere gusti diversi da quelli dell’orchestra e della giuria demoscopica ed hanno piazzato sul podio Colapesce e Dimartino, i Maneskin e Willi Peyote. Spiace per Aiello (che anche in questo caso è ai piani bassi della classifica), perché se nei live ha avuto qualche problema, il suo pezzo è davvero bello ed è tra i miei preferiti di quest’anno. Ecco la classifica per la sala stampa: 1) Colapesce e Dimartino 2) Maneskin 3) Willie Peyote #Sanremo2021 #ansa pic.twitter.com/bM7EiquSd6 — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) March 6, 2021 La ... Leggi su biccy (Di sabato 6 marzo 2021) Quarta serata del Festival die ieri sera è toccato allavotare i 26 big in gara. I giornalisti hanno dimostrato di avere gusti diversi da quelli dell’orchestra egiuria demoscopica ed hanno piazzato sul podio Colapesce e Dimartino, i Maneskin e Willi Peyote. Spiace per Aiello (che anche in questo caso è ai piani bassi), perché se nei live ha avuto qualche problema, il suo pezzo è davvero bello ed è tra i miei preferiti di quest’anno. Ecco laper la: 1) Colapesce e Dimartino 2) Maneskin 3) Willie Peyote ##ansa pic.twitter.com/bM7EiquSd6 — Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) March 6,La ...

