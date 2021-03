Sanremo 2021, il toccante monologo di Matilde Gioli e Alessandra Amoroso: “Quelli che sono qui sono professionisti fortunati perché lavorano” – VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante”. “Mi chiamo Matilde Gioli e nella vita faccio l’attrice”. Sedute nella platea vuota del Teatro Ariston, simbolo del Festival al tempo del Covid, le due artiste hanno iniziato così il loro omaggio ai lavoratori dello spettacolo nella quarta serata di Sanremo 2021. Poi hanno raggiunto il palco dove fermi e con le mascherine sul volto le attendevano dei lavoratori dello spettacolo che normalmente lavorano con loro, nei tour e nei teatri. “Siamo due donne che hanno avuto la grande fortuna di realizzare i propri sogni. Ci troviamo qui insieme in una platea vuota per raccontare un presente totalmente inaspettato. E’ un tempo difficile in cui troppi soffrono, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) “Mi chiamoe nella vita faccio la cantante”. “Mi chiamoe nella vita faccio l’attrice”. Sedute nella platea vuota del Teatro Ariston, simbolo del Festival al tempo del Covid, le due artiste hanno iniziato così il loro omaggio ai lavoratori dello spettacolo nella quarta serata di. Poi hanno raggiunto il palco dove fermi e con le mascherine sul volto le attendevano dei lavoratori dello spettacolo che normalmentecon loro, nei tour e nei teatri. “Siamo due donne che hanno avuto la grande fortuna di realizzare i propri sogni. Ci troviamo qui insieme in una platea vuota per raccontare un presente totalmente inaspettato. E’ un tempo difficile in cui troppi soffrono, ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Frances38883640 : RT @naiemzzu: IL VIDEOCLIP DI UN MILIONE DI COSE DA DIRTI HA VINTO IL PREMIO SIAE COME MIGLIOR VIDEOCLIP DI SANREMO 2021. MI VIENE DA PIAN… - ilsecoloxix : I #Maneskin a #Sanremo2021 : “Un onore essere sul palco calcato da giganti come Tenco”. Con #Zittiebuoni, il gruppo… -